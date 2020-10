Nederland wil bijna 8 miljoen vaccins tegen coronavirus

We reizen met zijn allen nog steeds veel te veel om het reproductiegetal van het coronavirus voldoende terug te dringen. Dat zegt wiskundige Bert Slagter bij BNR. Slager zit in het onafhankelijke Covid-19-RedTeam. De verkeersintensiteit was vorige week zo'n 10 procent lager dan een jaar eerder.

"Zolang er nog files zijn, is dat een indicatie dat er nog te veel auto's op de weg zijn", zegt Slagter. "Medio maart was de afname 30 tot 40 procent en was het zo leeg dat het leek of je door Zweden reed." Volgens Slagter heeft de oproep van het kabinet om thuis te gaan werken, nog niet voldoende effect. "Blijkbaar verwacht het kabinet dat het aantal infecties op kantoor afneemt, maar dan moet het wel gebeuren. Dan moet je wel nadenken over hoeveel mensen zich daaraan gaan houden en hoeveel effect dat heeft. Ik weet niet hoeveel dat hier het geval zou zijn."