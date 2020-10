Coronanieuws van 8 oktober: Aantal coronabesmettingen loopt verder op: 133 nieuwe positieve tests

Mensen die een coronaboete van 390 betaald hebben, kunnen dat geld of een deel ervan niet terugkrijgen. Dat zegt justitieminister Grapperhaus in het debat met de Tweede Kamer. Hij zegt dat het niet aan hem is om in te grijpen op een straf die door het Openbaar Ministerie of de rechter opgelegd is.

Het debat ging over de 'coronaspoedwet'. De Kamer wil dat de boete voor het schenden van coronaregels wordt verlaagd van 390 naar 95 euro. Dat komt in de wet. Verder wordt erin ook opgenomen dat een coronaboete niet leidt tot een strafblad.