CNV-leden in enquête: liever verplichting van mondkapjes

Werkend Nederland ziet meer in een verplichting van het dragen van een mondkapje, dan in een dringend advies. Dat komt naar voren uit een enquête van vakbond CNV onder 1.250 leden. Daaruit valt ook op te maken dat in veel gevallen de 1,5 meterregel op de werkvloer niet wordt nageleefd.

De CNV vindt het zaak dat het kabinet duidelijkheid verschaft. Zeker omdat een kwart van de ondervraagden zich niet veilig voelt op de werkvloer voor coronabesmettingen. "Zeker in beroepen waar de 1,5 meter afstand nauwelijks haalbaar is, zou iedereen een mondkapje moeten dragen", aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin uit Drachten. Het gaat dan om winkels, horeca en in de productie.

Broeinest voor coronabesmettingen

Ook geven veel ondervraagden aan dat mensen met klachten (zoals verkoudheid) gewoon naar werk komen. Ook werkgevers gaan steeds lakser om met coronaregels. Ook wordt een deel van de ondervraagden (16 procent) die thuis kunnen werken, gevraagd om toch naar kantoor te komen.

CNV waarschuwt dat de werkplek daarmee een broeinest voor coronabesmettingen wordt.