Tûmba trekt met caravan door provincie om mooie verhalen te horen

Helmantel merkt in de provincie dat mensen buiten Leeuwarden vaak nog nooit van Tûmba hebben gehoord. "We zitten zelf in Leeuwarden, daar komen ook de meeste meldingen vandaan. Maar er wonen meer dan 600.000 mensen in Fryslân." Om ook mensen buiten Leeuwarden te bereiken, had Helmantel als idee om met de caravan de provincie in te gaan. Hij gaat langs bij scholen, pleinen en werkplekken.

Caravan is vertrouwd

Een caravan is geschikt, zegt Helmantel, want zo'n ruimte voelt vertrouwder dan in het openbaar. "In het verleden had ik wel eens een kraampje op de markt. Dan vielen we wel op, maar een serieus gesprek lukte niet altijd."

De caravan is geschilderd in de kleuren en beelden van het Friese landschap, met mensen erop die de diversiteit van de Friese samenleving moeten laten zien. Toch is het niet altijd even eenvoudig om met mensen in gesprek te komen, merkt Helmantel. "Het is best lastig om mensen aan te spreken. Mensen lopen het liefst gewoon door. Bovendien is het vrij rustig op straat nu."