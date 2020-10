Zorgen, maar ook steun voor college in coronadebat Leeuwarden

De gemeenteraadsleden mochten niet debatteren met Sybrand Buma als hoofd van de Veiligheidsregio Fryslân, maar alleen met het college van de gemeente Leeuwarden. Juist met die verschillende petten die Buma draagt, heeft Lijst058 moeite. "In deze tijden moet onze burgemeester vooral een burgervader zijn en er voor zijn inwoners zijn. Wij zijn wel blij dat we dat steeds meer zien", zei Otto van der Galiën.

Onduidelijk

Volgens PAL/GrienLinks zijn veel regels voor de inwoners van Leeuwarden onduidelijk. "Als ik bij het gemeentekantoor naar binnen wil, moet ik eerst een mondkapje dragen, daarna mag ik hem af doen, maar vervolgens moet ik hem daarna weer op doen wanneer ik bij de servicebalie een vraag wil stellen", zei raadslid Femke Molenaar.

Ze maken zich vooral zorgen over de openbare ruimte, die hier en daar te krap is om anderhalve meter afstand te bewaren, zoals in de Doelesteeg.

Oud en nieuw

De VVD maakt zich zorgen over oud en nieuw. Fractievoorzitter Marcel Visser wilde graag duidelijk over hoe het feest eruit gaat zien. Daar kon burgemeester Buma nog niet veel over zeggen. "Zoals het er nu voor staat, mogen er maximaal drie mensen per huishouden op visite komen en geldt nog steeds de maximaal 30 personen op andere plekken."

Volgens fractievoorzitter Eline de Koning van de PvdA is er meer aandacht nodig voor kwetsbare mensen in de samenleving die last hebben van de coronacrisis. Zou zouden mensen die WMO-vervoer gebruiken met veel mensen in één busje zitten. Volgens de fractie hebben ook veel studenten last van de pandemie.