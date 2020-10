Brandweer redt persoon bij woningbrand in Heerenveen

Bij de melding van de brand was direct duidelijk dat er nog een bewoner in het gebouw was. De brandweer ging daarom bij aankomst direct naar binnen. Daar vonden ze de melder van de brand. Die is gecontroleerd door ambulancepersoneel en meegenomen naar het ziekenhuis.

De brand was daarna vrij snel onder controle, maar er was wel veel schade. De omliggende huizen zijn ontruimd.