Friese schaatsers kunnen het ijs niet op: ijshal Inzell gesloten vanwege besmettingen

De ijshal in Inzell, de Max Aicher Arena, is voorlopig gesloten vanwege twee coronabesmettingen bij Duitse schaatsers. Dat meldt de Duitse schaatsbond. In Inzell zijn op dit moment ook veel Friese schaatsers, waaronder Sven Kramer, Antoinette de Jong, Ireen Wüst, Femke Kok en Michelle de Jong.