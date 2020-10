Opnieuw corona op Leeuwarder Lyceum: complete bovenbouw zit thuis

De besmetting die nu is vastgesteld is, volgt op een eerdere besmetting. "Hoewel het risico op een verdere uitbraak volgens de GGD niet groter is dan op andere scholen en de GGD er van uit gaat dat de bron niet op het Lyceum ligt, is er met het oog op onrust onder leerlingen en ouders besloten om deze maatregel te nemen", schrijft de school in de e-mail naar de ouders.

Meerdere oorzaken

De school schrijft dat er drie redenen zijn om dit drastische besluit te nemen. Woensdag was er een activiteit op de school voor havo-4 en vwo-5 en daarbij was er meer 'leerlingbeweging' dan de school had voorzien. Een groot deel van de leerlingen droeg daarbij geen mondkapje.

Daarnaast is bij bron- en contactonderzoek vastgesteld dat de positief geteste leerling contact heeft gehad met meerdere leerlingen uit verschillende leerjaren.

De Internationale Schakelklas op het Lyceum is op dit moment ook gesloten vanwege een coronabesmetting bij een docent.