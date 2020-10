Verkiezing: duurzaamste Friese woning van 2020 staat in Oppenhuizen

Er hebben meer dan 500 mensen op het huis gestemd. De woning is in 2009 gebouwd en het was een ontwerp van de eigenaar zelf. Na twee jaar klussen trok men er in.

Er liggen onder meer zonnepanelen op het dak, er zijn twee warmtepompen, een warmtebuffer onder de garage en een zonneboiler van 300 liter. Verder is er veel tweedehands bouwmateriaal gebruikt, bijvoorbeeld de dakpannen en de gevelstenen.