VIDEO: IepenUP Live, een avond met Arno Brok

Arno Brok is al 4 jaar, 1 maand en 6 dagen commissaris van de Koning in Fryslân, maar van terugkijken is geen sprake. Brok heeft een visie over het Fryslân van de toekomst, over hoe burgers meer inspraak moeten hebben en de verschillende overheden in onze provincie beter kunnen samenwerken. Maar wat betekent dat eigenlijk, hoe ziet dat er in de praktijk uit, en waarom zou het nu wel slagen? Politici en bestuurders proberen bezoekers immers al jaren de kloof naar de burger kleiner te maken, vaak zonder veel succes.

Ook auteur Eva Rovers was te gast, schrijfster van biografieën over Helene Kröller-Müller en Boudewijn Büch. Ze schrijft de laatste tijd vooral over manieren voor de gewone mens om maatschappelijke veranderingen voor elkaar te krijgen, met een grote rol voor burgerberaden. Wat had zij de commissaris te vertellen?

Natuurlijk was er zoals altijd, poëzie en muziek!