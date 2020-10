Seizoen van ijshockeyers UNIS Flyers onzeker door coronavirus

Het is niet duidelijk of de ijshockeyers van Heerenveen dit seizoen een competitie spelen. Door het coronavirus is de BeNe-League dit seizoen geschrapt en nu is ook het voorstel om met de UNIS Flyers een nieuwe Nederlandse competitie met andere eerstedivisieteams uit te komen van tafel geveegd. Flyers-voorzitter Henk Hoekstra ziet met de andere vier Nederlandse BeNe-League teams naar andere mogelijkheden.

Aan hem de vraag of er dit seizoen nog wel wordt gespeeld: