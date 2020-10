Q&A: Everhard Hofstra (GGD) beantwoordt vragen over corona

Als ik een mondkapje draag, heb ik de hele dag nodig om bij te komen. Ik heb een artikel gelezen dat zegt dat ik zuurstoftekort kan krijgen van het dragen van een mondkapje en dat het schadelijk voor de hersenen kan zijn. Wat moet ik dan doen?

"De Rijksoverheid heeft aangegeven hoe je een eigen kapje kunt maken, en de wegwerpkapjes die je kunt kopen horen ook aan de juiste richtlijnen te voldoen. Om besmetting te voorkomen is het natuurlijk belangrijk dat je het mondkapje niet aanraakt, want zo kan het virus weer op je handen belanden. Alleen de touwtjes om het om je oren te doen moet je aanraken. Op deze manier geven mondkapjes geen ademproblemen voor de meeste mensen.

Het is lastig om persoonlijk advies te geven over de radio, maar bij de kapjes die te koop zijn horen de meeste mensen geen klachten te hebben. Ik heb het eerdergenoemde onderzoek niet gelezen, daar kan ik nu niet op antwoorden."

De mondkapjesplicht, gaat dat alleen om het afgeven van een signaal?

"Het dragen van een mondkapje heeft zeker een toegevoegde waarde, de kans op besmetting wordt er kleiner door, maar het werkt altijd aanvullend op de andere maatregels zoals afstand houden en handen wassen."

Wat is de reden dat er maar drie mensen op bezoek mogen komen, en hoe zit dat met verjaardagsvisite? We zijn thuis met zijn vieren, en dan moet dus iemand thuis blijven.

"Welk aantal mensen zou dan wel logisch zijn, is de vraag. Ergens is er de keuze gemaakt over hoe we de kans op besmetting zo klein mogelijk kunnen houden. Maximaal drie mensen is beter dan vier mensen, en maximaal vier mensen is beter dan vijf. De overheid heeft die keuze gemaakt, dan is het ook duidelijk. Ik denk ook dat drie een aantal is dat in de meeste woningen moet passen met anderhalve meter afstand houden."

Zou een avondklok helpen om corona te bestrijden?

"Op dit moment zijn we aan het kijken of de huidige maatregels genoeg zijn om het aantal besmettingen in te dammen, daar moet een tijdje overheen gaan voordat we dat kunnen zien. Mochten de huidige maatregels niet genoeg helpen, dan kunnen de bestuurders besluiten om aanvullende maatregelen in te voeren. Een avondklok heeft wel al doen blijken een effectieve maatregel te zijn."

Als er een vaccin komt waar je het virus in mindere vorm van krijgt, dan ben je toch besmettelijk voor anderen?

"Wat een vaccin doet, is afweer geven. Als het vaccin er is, zal blijken hoe het werkt en bij welke groep het afweer opwekt. Je wordt van een vaccin niet besmettelijk. Als je de griepprik hebt, zijn de klachten die zich dan kunnen ontwikkelen bijwerkingen van het vaccin, dat is niet de griep zelf die je door het vaccin zou krijgen. Ook al wordt er nu versneld een vaccin ontwikkeld, de veiligheidsstappen en richtlijnen worden nog steeds gevolgd, ook al gaat het sneller dan anders. Het is nog steeds veilig, er zijn alleen meer mensen die eraan werken waardoor het ontwikkelen sneller gaat."

Ik werk in de wegenbouw. We kunnen niet altijd onze handen wassen, en bij verschillende taken is voldoende afstand houden ook niet mogelijk.

"Bij sommige beroepen is het gewoonweg niet mogelijk om constant voldoende afstand te houden. De basisregel is, probeer afstand te houden, wanneer dat niet kan kun je kijken of een mondkapje kan worden gebruikt. De wegenbouw is buitenwerk, daar heb je natuurlijk minder kans op besmetting, ook al is die niet nul. Belangrijk is dan dat, als je klachten hebt, je niet naar je werk gaat, maar thuisblijft en je laat testen. Vaste werkduo's maken is ook handig, dan hoef je niet elke dag met een ander persoon te werken en kun je de kans op besmettingen beperken."