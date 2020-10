Hof doet nieuwe schouw in zaak-Van Seggeren en een anonieme brief duikt op

De zaak in het kort:

In juli 2017 wordt het lichaam van de 37-jarige Tjeerd van Seggeren uit Kollumerzwaag aangetroffen in weiland aan de rand van De Westereen. Daarna is het lang onduidelijk wat er precies is gebeurd. In december dat jaar wordt de 33-jarige vrouw van Van Seggeren aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij de dood van haar man. Op de rechtszaak blijkt dat het slachtoffer opzettelijk met een hard of stevig voorwerp op zijn hoofd is geslagen en zo om het leven is gekomen.

Op 11 juli 2019 wordt de weduwe veroordeeld tot twintig jaar cel voor moord op haar man. De advocaat gaat in hoger beroep.