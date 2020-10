Contactverbod en cel voor man die zijn ex keer op keer stalkt

De man was niet op de zitting. Hij staat internationaal gesignaleerd, maar Justitie kon hem niet traceren.

De stalker zocht allerlei manieren om zijn ex te benaderen, via mails en social media. Ook zocht hij contact met vrienden, familie en de werkgever van de vrouw. Hij liet merken dat hij haar achtervolgde en meldde welke kleren ze aan had. Hij zou haar zelfs door een privé-detective hebben laten volgen. Ze vond twee keer een gps-tracker onder haar auto.

De vrouw is verhuisd, maar krijgt nog steeds berichten van haar ex. Zelfs een uitzending van het SBS6-programma 'Gestalkt' kon hem er niet van weerhouden telkens maar weer contact te zoeken.