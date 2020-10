Bewoner Grou zet enquête over verdwijnen Zwarte Piet online: "80% is tegen"

Op een enquête over het verdwijnen van Zwarte Piet bij de intocht van Sint Piter in Grou zijn in twee dagen tijd 400 reacties gekomen, voor 80 procent negatief. De enquête is opgesteld door inwoner Jeroen Korthuis. Hij deelde een bericht van De Grouster op Facebook en merkte toen naar eigen zeggen dat veel Grousters het niet eens zijn met het besluit.