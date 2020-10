Friese Mozilla zoekt vrijwilligers voor inspreken Friese zinnen

Het idee komt van Wim Benes, vrijwilliger bij webbrowser Mozilla. "We zoeken een heleboel verschillende Friezen met verschillende accenten die de zinnen inspreken. Zo kan de computer leren hoe woorden verschillend worden uitgesproken en ze toch herkennen. De zinnetjes zijn opgesteld door de Fryske Akademy."

De bedoeling is uiteindelijk dat het mogelijk wordt om computers en apparaten commando's in het Fries te geven. "Er zijn al 20.000 zinnen ingesproken, en er zijn al meer dan 200 mensen mee bezig geweest, maar er kunnen nog steeds meer bij." Van de benodigde 300 uur is nu 28 uur aan ingesproken materiaal beschikbaar.

Meedoen kan op de website voice.mozilla.frl.

Aan het project doen mee: Afûk, Fryske Akademy, Omrop Fryslân, provinsje Fryslân, Fers, NHL Stenden.