Joris Kramer kiest voor Cambuur na een jaar op de bank: "Dat vreet aan me"

Bij AZ zat Kramer eigenlijk alleen maar op de bank. In het verleden speelde de 24-jarige verdediger ook nog wel bij de beloften van AZ, maar het vorige seizoen niet. Sterker nog: hij speelde meer dan een jaar geleden voor het laatst een officiële wedstrijd. "Ik heb een jaar lang vooral op de bank gezeten en dat vreet aan je. Cambuur volgde me al een paar jaar en ze kwamen weer. Nu dacht ik: dit is een goed moment."

Lovende woorden

De voetballer beschikt volgens trainer Henk de Jong en Foeke Booy ook over voetballende kwaliteiten. Volgens Kramer komt dat door de opleiding van AZ. Daarin speelde hij ook met onder meer Mees Hoedemakers en Jamie Jacobs. "Ik heb Jamie Jacobs bericht en ik heb altijd al contact gehad met Michael Breij en Mees Hoedemakers. Ze hadden alleen maar lovende woorden over de club en de supporters. De staf is ook heel sympathiek."