Wielrenner Pieter Weening stapt uit de Giro

Weening deed mee aan de Giro om zijn kopman Vincenzo Nibali aan zijn derde eindoverwinning te helpen.

Nibali was ook in 2013 en 2016 al de sterkste. Weening komt uit voor de ploeg van TREK. Die had hem speciaal voor de Giro d'Italia aangetrokken, nadat Weenings voormalige ploeg Roompot stopte.