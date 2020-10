Izore houdt focus op de testen van zorg, ondanks extra testen

Er komen na lang wachten toch extra coronatests beschikbaar, omdat de capaciteit wordt vergroot. Dat betekent dat de GGD meer kan testen. Vanaf maandag zullen er 1.600 mensen per dag worden getest op de drie locaties in Leeuwarden, Drachten en IJlst. Ook kunnen laboratoria in Nederland voortaan iedere dag 51.000 tests verwerken, dat zijn 20.000 tests meer dan vorige week. Izore in Leeuwarden is één van de laboratoria waar al sinds het begin van de coronacrisis volop tests worden verwerkt.