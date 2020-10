Noordelijk Film Festival niet in De Harmonie in Leeuwarden

Er is wel een ontheffing voor de zalen, maar het ontmoeten na de films in de foyer is met maximaal 30 mensen niet de sfeer waar de bezoekers juist graag voor komen. Het filmprogramma wordt nu vertoond op andere plekken in Drachten, Heerenveen, Sneek en Franeker. In Leeuwarden worden de zalen van filmhuis Slieker gebruikt en poppodium Neushoorn en de Westerkerk, maar dus niet in De Harmonie.

Drive-in

Het idee van een drive-in bioscoop op het Zaailand is onzeker. Omdat het wordt gezien als buitenevenement mogen er maar 40 bezoekers komen. Met twee mensen in één auto zouden er maar 20 auto's kunnen staan in plaats van 90 en dan kan het volgens filmprogrammeur Fredau Buwalda niet doorgaan. "Los van de sfeer, kan het met 20 auto's gewoon niet uit. Het kost veel geld om een drive-in te regelen."

De organisatie kreeg woensdag nog een tegenvaller: de Ierse openingsfilm is teruggetrokken. "Ik ben behoorlijk teleurgesteld. Je staat als team continu op scherp en je moet flexibel zijn en oplossingen zoeken. We moeten zien hoe we dit oplossen. Het is heel jammer."

Eén zaal

In De Koornbeurs in Franeker, De Lawei en De Bios in Drachten, De Bios in Heerenveen, CineSneek in Sneek en Pathé in Leeuwarden wordt er elke festivaldag één bioscoopzaal gebruikt. In Leeuwarden zijn nog wel films in filmhuis Slieker en speciale projecten en activiteiten in De Harmonie, Neushoorn en de Westerkerk. Voor thuisblijvers is online een kleine selectie te bekijken van eerder vertoonde films.