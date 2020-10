Veel amateurvoetbalclubs lopen inkomsten mis door coronamaatregels; oproep voor steun

"De kantines blijven door de nieuwe maatregels voorlopig dicht en zo tussen de 30 en 45 procent van de inkomsten komt uit die inkomsten", zegt Jan Dirk van de Zee. "Dat is nogal wat op een begroting. We zijn natuurlijk blij dat er gesport kan worden, maar het verenigingsleven is nihil."

Er is berekend dat de clubs 4 miljoen per week mislopen aan inkomsten. "Het is niet zo dat de clubs zomaar omvallen, maar ze kunnen niet aan hun betaalverplichting voldoen als dit aanhoudt. Clubs hebben vaste lasten en moeten bijvoorbeeld huur aan de gemeente betalen en de energierekening. We hopen dat we over een paar weken weer wat publiek mogen toelaten. We hebben een mooie sportinfrasctructuur en die staat wel op een helling nu."

Hij pleit voor een breder teunpakket. "Er zijn wel regelingen voor clubs en accommodaties, maar we willen eigenlijk een geruststelling horen. Dat als dit nog langer duurt, dat de minister zegt dat er wel geld op de plank ligt en dat we ons geen zorgen hoeven te maken."

Hij zou ook graag willen zien dat er meer naar de praktijk wordt gezien. "De ruimt op de clubs is er wel, we kunnen het goed organiseren."