LIVE: Wat wil jij weten over het coronavirus? De GGD geeft antwoord in Weistra op Wei

Mondkapjes worden steeds gewoner, maar helpen ze wel? Moet ik de nieuwe corona-app installeren, of kan ik daar nog beter even mee wachten? En hoe lang duurt het nog, voordat er een vaccin is? Alle vragen die je hebt over het coronavirus, kun je stellen aan Everhard Hofstra van de Friese GGD. Hij is arts, en voorzitter van de Nederlandse vereniging voor infectieziektenbestrijding.