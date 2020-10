Man wil worden opgepakt, en krijgt zijn zin

De man was rond één uur bij het politiebureau aan de Holstmeerweeg aangekomen, en zei dat het niet goed met hem ging. Hij wilde graag aangehouden worden. Maar omdat er geen reden voor de politie was om de man vast te zetten, werd hem gevraagd om weer weg te gaan. Hij kon in de ochtend terug komen, om dan te kijken of er hulp voor hem kon worden geregeld.

De man was het hier niet mee eens en smeet met een steen één van de ruiten kapot. Hierna was er wel genoeg reden om de Leeuwarder aan te houden. De politie zal woensdag kijken of hij hulp kan krijgen.