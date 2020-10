Met inter-Friese app makkelijker met Friezen over de grens communiceren

Naast het Fries dat we hier in Fryslân spreken, wordt er ook Fries gesproken in de gebieden Nord- en Oost-Fryslân in Duitsland. Met de nieuwe inter-Friese app 'Interfrisian Keyboard' is het makkelijker om te communiceren in de talen van het Sealterfries, Oostfries Plat en Noordfries.