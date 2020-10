PAL/GroenLinks wil af van Zwarte Piet in Leeuwarden

"Overal om ons heen is inmiddels Zwarte Piet afgeschaft en wij hebben hier op onze handen gezeten", zegt raadslid Femke Molenaar van PAL/GroenLinks. Overal in het land hebben GroenLinks fracties moties ingediend, om de zaak in de eigen gemeente aan het rollen te krijgen, maar niet in Leeuwarden. "Wij hebben hier een bewuste keuze gemaakt, door het een maatschappelijke ontwikkeling te laten zijn." Met name ook omdat er vanuit de organisatie al over het uiterlijk van Piet werd nagedacht.

Maar omdat er nu in oktober nog steeds geen duidelijke beweging zichtbaar is in de organisatie van de intocht, wil de partij toch actie ondernemen. "Onlangs kwam er een protestactie de lucht in waarbij je je kan inschrijven om te demonstreren in één van 27 gemeentes, en Leeuwarden staat daarbij. Dat doet mij pijn."

De partij wil de organisatie niet in de weg zitten, maar ze willen nu wel oproepen om actie te ondernemen.