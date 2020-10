Jacobs neemt Cambuur bij de hand: "Ik wist wat ik moest doen"

De Leeuwarders hadden het in de eerste helft zwaar, maar dat was volgens trainer Henk de Jong een zegen. "Het kwam perfect uit dat wij een slechte eerste helft spelen, want daardoor konden wij de PSV-variant spelen." De Jong refereert daarmee naar de wedstrijd tegen de Eindhovenaren vorig jaar in de sneeuw. "Ik had het al in mijn hoofd na een minuut of 30, ik denk dat moeten wij weer doen." In de rust kon De Jong daarom ook "lekker tekeer" gaan tegen zijn spelers. "Meer hoef je ook niet te zeggen, en dan weet je al dat er wat gaat gebeuren."

Het moest volgens De Jong vooral sneller, en met meer pit. Onder andere Jacobs speelde volgens de trainer tot nu toe met een 'juk op de rug', dat hij in de tweede helft van deze wedstrijd van hem af kon slaan.

Dat Cambuur het moeilijk had in de eerste helft verbaasde De Jong niet, want ook andere ploegen moesten aan de bak tegen Helmond Sport. "Ik heb Volendam hier zien spelen, die wonnen in de 93ste minuut. En andere ploegen die hier speelden hebben ook geluk gehad!"