Extra aandacht voor taststrepen in Leeuwarden

De opvallende blauwe tegels moeten mensen erop wijzen dat ze de ribbeltegels op de stoep vrij moeten houden van bijvoorbeeld koffers, kinderwagens en geparkeerde fietsen. Het gebeurt vaak dat mensen niet door hebben dat hun spullen op de belangrijke tegels staan.

Voor mensen met een visuele beperking zijn strepen zo belangrijk, omdat ze worden gebruikt om te navigeren. Ze volgen de lijnen met hun taststok of voeten. Nico Smits van Oogvereniging Fryslân, heeft zelf ervaring met de tegels, en hij is blij met de nieuwe campagne: "Het zijn onze oriëntatiepunten. Wij voelen aan de stokpunt wat de route naar het centrum van Leeuwarden of het station is." De eerste twee tegels worden dan ook bij het station geplaatst, omdat het een belangrijk centrumpunt is in de Friese hoofdstad.

Het is de bedoeling dat de tegels binnenkort ook in Sneek en Drachten komen te liggen.