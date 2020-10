Nieuw record: 106 besmettingen in de afgelopen 24 uren

Sommige partijen in de Tweede Kamer willen dat minister Ingrid van Engelshoven van onderwijs onderzoekt of er ook andere mogelijkheden zijn voor fysiek onderwijs. Studenten in het mbo, hbo of op de universiteit zouden bijvoorbeeld ook verspreid college kunnen krijgen in een lege kerk, een theaterzaal of in een bioscoop. Zulke locaties worden op dit moment niet gebruikt en kunnen voor het onderwijs misschien een uitkomst zijn.

Onder andere het CDA en GroenLinks zien er mogelijkheden in. De VVD steunt de ideeën, maar wil eerst wel weten welke gevolgen het heeft voor de 'vervoersbewegingen' van studenten. Meer studenten in het openbaar vervoer kan ook voor een toename in het aantal besmettingen zorgen. Minister Van Engelshoven waardeert het 'out-of-the-box'-denken en wil zien wat ze kan doen.