Filmfestival roept hulp in van andere bioscopen

Het Noordelijk Film Festival dat dit jaar van 11 tot 15 november zal plaatsvinden, is op creatieve manier bezig om het festival toch door te laten gaan. Ondanks alle coronamaatregelen wil de organisatie toch een festival op de poten zetten. Een onderdeel hiervan is het spreiden van de films over heel de provincie. Normaliter worden de films alleen in de Leeuwarder schouwburg De Harmonie en filmhuis Slieker afgespeeld, maar dit jaar zijn de festivalfilms ook te zien in Drachten, Heerenveen, Sneek en Franeker. Daarnaast is ook filmketen Pathé in Leeuwarden bereid gevonden om mee te doen.

Omdat er nu een beperkt aantal bezoekers welkom is in de zalen krijgen meer mensen de kans om wat te krijgen van het festival. Filmprogrammeur Fredau Buwalda: "Hoewel we in deze tijd de gezellige sfeer van ontmoeting en uitgebreide nazit helaas niet kunnen en moreel gezien nu ook niet willen faciliteren, kunnen wij wél dat unieke filmprogramma leveren op een manier waar wij achter staan: op groot doek, in het donker, met professionele bioscooptechniek die een topbeleving van film garandeert."

Drive-In

Het filmfestival wilde ook een grote Drive-In bioscoop opzetten op het Zaailand in Leeuwarden, maar door de nieuwe coronamaatregelen is het nog onzeker of dit kan doorgaan. Het evenement wordt namelijk gezien als een buitenevenement, en daar mogen op dit moment maar 40 bezoekers bij zijn, en dat zou betekenen dat er met deze regel maximaal 20 auto's mogen komen, en niet de 90 waar de organisatie op hoopte.