SC Cambuur na slechte eerste helft ruim voorbij Helmond Sport

De nummer achttien van de eerste divisie kwam in de 43e minuut op voorsprong door een doelpunt van Alec van Hoorenbeeck. Hij kon na een corner van dichtbij binnenschieten. Tot dan toe hadden de Leeuwarders nog geen echt grote kansen gehad.

In de tweede helft wist Cambuur gelijkspel te maken, maar tot grote kansen kwam het in de beginfase van deze helft ook niet. In de 57e minuut was het echter Jamie Jacobs die Cambuur weer op gelijke hoogte bracht. Hij kwam alleen voor de keeper nadat Mitchel Paulissen een spijkerharde pass van Calvin Mac-Intosch via zijn borst bij Jacobs kreeg.

Opnieuw Jacobs

Drie minuten later liet Jacobs opnieuw zijn talent zien. De middenvelder kon een pass van Robert Mühren van dichtbij binnenschieten, waardoor Cambuur de leiding pakte in Noord-Brabant: 1-2. Dit doelpunt betekende een mentale klap voor Helmond: de club kwam totaal niet meer in het spel voor.

Issa Kallon maakte er in de 66e minuut 1-3 van en vier minuten later was het gevaar definitief geweken door een treffer van Robert Mühren: 1-4. Maar zelfs toen hield het niet op, want ook Paullissen kon na een voorzet van Giovanni Korte nog scoren: daar was de 5-1. Dit werd uiteindelijk ook de eindstand.

Tweede plek

Cambuur komt door de overwinning op een gedeelde tweede plaats met Almere City. De Leeuwarders hebben een beter doelsaldo dan Almere, maar de ploeg uit Flevoland heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

Zondagmiddag staat er weer een wedstrijd op het programma voor Cambuur. Dat zal plaatsvinden in een leeg Cambuurstadion; FC Dordrecht is in deze wedstrijd de tegenstander.