VV Buitenpost in thriller na penalty's onderuit in KNVB Beker-kwalificatie

In de eerste helft kreeg de thuisploeg de kansen aangereikt, maar het was Capelle dat net voor de pauze op voorsprong kwam. Julian Agatowski maakte het doelpunt voor de bezoekers uit Capelle aan den IJssel. In de tweede helft was het andersom en kon Buitenpost op gelijke hoogte komen. Rik Weening kon binnentikken, op aangeven van Rolf Dijk.

Verlenging

De grootste kans in de verlenging was voor Capelle. De ploeg zag een schot op de onderkant van de lat komen, maar de doelman kon voorkomen dat de bal uiteindelijk over de doellijn ging. Ook Weening kwam nog dicht bij een doelpunt, maar de keeper van Capelle kon zijn harde schot toch keren.

Tot goals kwam het bij beide ploegen echter niet en dus kwam het aan op een penalty-shootout.

Strafschoppen

In de strafschoppenserie ging het gelijk op tot 4-4. Enige ophef tussen beide ploegen verstoorde de shoot-out voor twee minuten, maar dat bracht beide ploegen niet van hun stuk: het werd 5-5. De zesde penalty voor de Friezen was echter niet raak, waarna VV Capelle wel scoorde: 5-6.

VV Capelle neemt het in de eerste ronde van de KNVB Beker op tegen AFC uit Amsterdam. Die wedstrijd wordt gespeeld in de laatste week van oktober.