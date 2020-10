Vijf jaar cel geëist voor steekincident op treinstation De Westereen

De verdachte en het slachtoffer vluchtten vijf jaar geleden vanuit Eritrea naar Europa. De man kwam in Denemarken terecht; de vrouw in De Westereen. Volgens de verdachte bleef de relatie tussen hen door de jaren heen in stand, maar volgens het slachtoffer was dat niet het geval.

Drie dagen voor het steekincident was de man al bij haar aan de deur geweest. Hij werd aangehouden en op verzoek van de Deense autoriteiten nam de politie zijn verblijfsvergunning in. Op de dag van het steekincident, 11 november, kwamen de man en de vrouw elkaar weer tegen op het station van De Westereen, waar de vrouw op de trein zat te wachten. Vanuit het niets begon de verdachte op het slachtoffer in te steken. Een omstander haalde hem bij de vrouw vandaan.

Schadevergoeding en smartengeld

Naast het blijvend letsel heeft het slachtoffer ook een posttraumatische stressstoornis (PTSS) overgehouden aan de aanval op het treinstation. Ze eist in totaal 40.000 euro aan schadevergoeding en smartengeld van de verdachte.

De rechtbank doet op 20 oktober uitspraak.