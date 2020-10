Harkemase Boys naar hoofdtoernooi KNVB Beker na overwinning op Flevo Boys

De Harkemase Boys kwam in de 17e minuut op voorsprong door een doelpunt van Yumé Ramos. De oud-speler van ONS Sneek schoot van dichtbij hard de goal binnen. Na ruim een halfuur op de klok kwam Harkemase Boys echter weer op gelijke hoogte. Jari Slort kon na een counter via Gerald Postma en Henny Bouius in de korte hoek raak schieten.

Kort na de pauze kwam Harkemase Boys op voorsprong door een doelpunt van Kian Visser. Hij kon een voorzet van Jesse Renken voorbij de keeper van Flevo Boys koppen. De wedstrijd leek al beslist, totdat een hard schot van Slort via de paal en doelman Volken Huisman in de goal eindigde: 3-1.

Flevo Boys komt terug

Invaller Johan Tiems maakte in de 73e minuut echter de aansluitingstreffer. De Harkiten leken de controle over de wedstrijd te verliezen. Drie minuten later maakte Tiems bijna de gelijkmaker, maar zijn schot werd geblokkeerd.

Henny Bouius bevrijdde Harkemase Boys uiteindelijk: keeper Huisman had geen antwoord op zijn schot. Daar kwam de 4-2. Invaller Berwout Beimers maakte er even later zelfs nog 5-2 van.

Hoofdtoernooi

In het hoofdtoernooi van de KNVB Beker neemt Harkemase Boys het in een uitwedstrijd op tegen de winnaar van het duel tussen Kozakken Boys en DEM. Deze wedstrijd zal woensdagavond om 20.00 uur gespeeld worden.

De eerste ronde van de KNVB Beker vindt in de laatste week van oktober plaats.