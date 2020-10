Provincie wil productie 'circulair plastic' stimuleren met subsidie

Met een nieuwe subsidieregeling wil de gedeputeerde de drempel voor Friese bedrijven om hun producten te laten testen, zo laag mogelijk maken.

Testdag inkopen

Voor de regeling is in eerste instantie 150.000 euro beschikbaar. Bedrijven kunnen dat geld inzetten door met een beperkte eigen bijdrage een 'testdag' in te kopen bij het nieuwe testcentrum. De provincie wijkt met deze rechtstreekse opdracht af van de eigen aanbestedingsregels, maar omdat het NCTP op landelijke en Europese schaal een unieke testfaciliteit is, vindt Sander de Rouwe dat wel verantwoord. Het NCTP wordt binnenkort geopend door staatssecretaris Stientje van Velthoven.

Overstappen op bioplastic of opnieuw te gebruiken plastic

"We zouden het mooi vinden als Friese bedrijven vooraan komen te staan, als het gaat om het maken van circulaire producten. Daar kunnen ze het nieuwe testcentrum mooi bij gebruiken", zegt De Rouwe. De gedeputeerde hoopt bedrijven te stimuleren om over te stappen op bioplastic of op een plasticsoort die eenvoudig opnieuw gebruikt kan worden.

Terughoudend

"Door corona zien we dat veel bedrijven terughoudend zijn om nu te investeren in innovatie. We betalen nu de eerste testdag voor de bedrijven. Dan kunnen zij zien of het wat voor hen is. Het gaat er niet alleen om om bedrijven overeind te houden, maar ook om perspectief te bieden voor de langere termijn met nieuwe, circulaire producten."