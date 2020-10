Noppert met veerkracht naar tweede ronde World Grand Prix

De eerste leg van de wedstrijd ging eenvoudig naar de Engelsman, die daarna ook de tweede leg wist te pakken. Noppert kreeg in de tweede leg wel twee kansen, maar miste op de dubbel achttien en de dubbel negen. Searle profiteerde en won daarna ook de eerste set van de partij: 3-0.

Noppert op tijd wakker

Waar de Fries in de eerste set qua gemiddelde ver achter stond, kwam hij in de tweede set sterk terug. In twaalf darts pakte Noppert de eerste leg. Ook de tweede ging heel eenvoudig naar de Jouster, die daarna via tops de stand op 1-1 in sets bracht.

In de beslissende set maakte Searle als eerste de 1-0. Noppert maakte met een finish van 127 gelijk en wist de leg van de Engelsman daarna goed te beginnen. Via dubbel zes kwam hij op 2-1 in legs voor, waarna hij zij eigen leg en de overwinning met twee pijlen op tops veiligstelde.

De tweede ronde van de World Grand Prix wordt later deze week gespeeld. Noppert treft daarin Rob Cross of Gary Anderson.