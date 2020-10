Omrop TIP: Podcast 'Fan binnenút, ferhalen út de GGZ wei'

In 'Fan binnenút' spreekt programmamakker Miranda Werkman een-op-een met hulpverleners van de GGZ. Hoe kijken zij naar de toename van het aantal meldingen over verwarde personen? Wat is er veranderd in hun werk, in de maatschappij en in het beleid? Waarom krijgt de één wel hulp en de ander niet? En hoe kwetsbaar zijn ze zelf?