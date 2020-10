Begrafenissen in Coronatijd: "Het botst met alles wat mensen op dat moment willen"

Afscheid nemen van je dierbare in coronatijd: dat maakt een begrafenis of crematie nog verdrietiger. Een troostrijke aanraking waar iedereen op zo'n moment behoeft aan heeft, is in coronatijd niet toegestaan. Op de Nationale Herdenkingsdag Corona van deze dinsdag is er aandacht voor dit soort verhalen. "Het is bizar soms en verdrietig", zegt uitvaartbegeleidster Cisca Keijzer uit Leeuwarden. In de laatste twee weken heeft ze twaalf keer een uitvaart begeleid. "En elke keer moet je in de uitnodiging zetten dat er corona-maatregelen gelden. Dat vind ik heel moeilijk."