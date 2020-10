SC Cambuur huurt Joris Kramer van AZ en heeft optie te koop

Kramer heeft bijna 100 wedstrijden gespeeld in de eerste divisie. Hij was aanvoerder van Jong AZ. De Alkmaarders verhuurden Kramer in het seizoen 2016/2017 al aan FC Dordrecht. Afgelopen jaar maakte Kramer zijn debuut in het eerste elftal van AZ.

Het was al langer bekend dat Cambuur interesse had in Kramer. Henk de Jong liet afgelopen week al weten dat hij Kramer er graag bij wilde hebben. Ook technisch manager Foeke Booy is er blij mee. "We volgen Joris al langer en zijn blij dat we hem eindelijk naar Leeuwarden hebben kunnen halen. Joris is een linksbenige centrale verdediger die niet alleen sterk is in de duels, maar ook comfortabel is aan de bal."