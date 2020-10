Haagse verdachten overval in Drachten met pistool langer in hechtenis

In de nacht van 22 juni greep de politie in in een woning in Drachten na een melding van dreiging met een pistool. Omdat er een vuurwapen in het spel was, werd een arrestatieteam ingezet. Vier personen zijn aangehouden: naast de twee Hagenaars ook een 34-jarige vrouw uit Drachten en een 49-jarige man uit Den Bosch. Daarbij loste de politie een waarschuwingsschot.

Volgens de advocaat van de Hagenaars zou het wapen van de politie op een van zijn cliënten zijn gericht. De officier van justitie acht dat onwaarschijnlijk, maar laat toe dat de politie in een aanvullend proces-verbaal het schietincident beschrijft.

In de woning werden twee zakjes cocaine en 102 bolletjes cocaine aangetroffen.

De inhoudelijke zitting staat voor 8 december op de agenda.