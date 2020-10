Scholen Schier ondertekenen intentieverklaring over samenwerking

In de intentieverklaring bekrachtigen de partijen dat ze zich zullen inspannen om inhoudelijke samenwerking vorm te geven. In mei 2021 zou de voorbereiding klaar moeten zijn, zodat in het volgende schooljaar losgegaan kan worden met de nieuwe samenwerking.

De wens van de scholen is dat er ook vanuit één gebouw gewerkt kan worden. De gemeente zal een haalbaarheidsonderzoek opstarten naar een mogelijkheid daartoe.