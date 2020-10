Zorgen over vliegroutes boven Fochteloërveen: veel meer lesvluchten

Het aantal vuchtbewegingen is met 2000 gestegen, van 900 naar 2800. Ook het aantal privévluchten ligt met 1200 vluchten veel hoger dan vorig jaar. Volgens de vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde geeft dat extreme overlast, maar Airport Eelde zegt dat de vliegtuigen de normen niet overschrijden en dat alle regels in acht worden genomen.

De raadsfractie van de CU wil dat de gemeente Ooststellingwerf mee mag praten over de toekomst van de luchthaven Eelde. Verder moeten de lesvluchten over een groter gebied worden verspreid, zodat niet één gebied alle lasten heeft. Het gaat hun in dit geval met name om natuurgebieden zoals het Fochteloërveen