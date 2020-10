SC Heerenveen haalt Bulgaar Shopov op Deadline Day

Volgens Bulgaarse media heeft Heerenveen 100.000 euro betaald voor Shopov. Hi jtekent een contract voor twee seizoenen in Fryslân met een optie voor nog een jaar. Shopov wordt dinsdag nog niet gepresenteerd. In verband met het aantal coronabesmettingen in Bulgarije heeft dat land op dit moment code oranje. Daarom moet hij eerst tien dagen in quarantaine.

Benjamin Nygren is voor twee seizoenen gehuurd van KRC Genk. Heerenveen heeft bij hem ook een optie tot koop.