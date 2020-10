SneekermeerRun gaat niet door, organisatie niet blij met gemeente

Vanwege de coronamaatregels heeft de organisatie aanpassingen gedaan aan het evenement, maar de gemeente laat in een schriftelijke verklaring weten dat dat niet ver genoeg ging. Zo voldoen de aanpassingen niet aan de strengere coronamaatregels, die sinds afgelopen week gelde. Zo mag er geen publiek langs de kant staan. De organisatie had er extra maatregels voor moeten nemen, maar heeft dat niet gedaan. Ook was de vergunningsaanvraag niet volledig, zo schrijft de gemeente.

De organisatie is er erg teleurgesteld over en wilde graag nog om tafel met de gemeente, maar dat wil de gemeente niet, zo schrijft de organisatie van de SneekermeerRun. De komende weken wordt bekeken of de eerste editie nu in 2021 plaats kan vinden. De inschrijvingen blijven voorlopig staan.