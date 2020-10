Buma: "Ontheffing voor poppodia en kleine theaters wordt een lastige zaak"

"Geen discussie over mondkapjesplicht"

Buma weet niets van een discussie onder burgemeesters in het Veiligheidsberaad om het dringende advies om mondkapkjes te dragen om te zetten in een mondkapkesplicht. De burgemeester van Leeuwarden zit als voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân n het landelijk overlegorgaan. Er zijn in totaal 355 burgemeesters. Er was geen discussie over mondkapjesplicht, aldus Buma. Hij volgt wat dat betreft nog steeds het landelijk advie..

Overleg met studentenverenigingen

Buma heeft geen signalen opgevangen over een toename in Fryslân van het aantal feesten thuis na 's avonds10 uur na sluitingsstijd van de horeca. Wel heeft hij overleg gehad met studentenverenigingen in Leeuwarden . Zoals bekend wordt deze tweede coronagolf vooral veroorzaakt door jongeren die terug gekomem zijn van vakantie in Spanje en Zuid-Frankrijk en die het virus meegenomen hebben. Leeuwarden is een stedentenstad en dat is terug te zien in het oplopend aantal coronabesmettingen.

Controle

Grote feesten in de openbare ruimte zijn nog wel te controleren, maar hoe moet het bij mensen thuis, vraagt Buma zich af. Want je mag niet achter de voordeur komen als controlerende instantie. Als mensen zich thuis niet aan de regels houden, dan gebeurt zoiets, zegt Buma . Hij ligt de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf neer .

Vrijheid

Er moet eerst worden gekeken hoe de maatregelen de komende twee weken uitwerken, alsvorens over te gaan op verdergaande restricties,, vindt Buma . Volgens Buma heeft de burgemeester van Breda als enige gesproken over het instellen van een avondklok naar 's avonds tien uur als de horeca dichtgaa. Een avondklok heeft verstrekkende gevolgen, niet alleen voor bezoekers van de horeca . Ook mensen die buiten de horeca op pad zijn, worden in hun vrijheid beperkt. Er moeten alleen strengere maatregelen komen, als het met de cijfers de verkeerde kant op gaat, aldus Buma.