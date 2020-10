Moker_B is zoveelste Leeuwarder artiest die doorbreekt in Nederlandse hiphop

Het nummer Video Vixen van producer Mohamed Baluah, beter bekend als Moker_B, heeft meer dan 20 miljoen streams op muziekplatform Spotify. Het is het eerste nummer dat de producer zo op de kaart zet in de Nederlandse hiphopscene. Moker_B is het zoveelste succes dat de afgelopen jaren vanuit Fryslân doorbreekt in de hiphopwereld.