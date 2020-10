Wandeltocht Fjoertoer Terschelling gaat ook in 2021 niet door

"Het was een ontzettend zure appel waar we in maart van dit jaar doorheen moesten bijten", zegt Antsje van der Zee namens de Fjoertoer-organisatie. "Alles was klaar voor een geweldige Fjoertoer Terschelling, maar covid-19 gooide op het laatste moment roet in het eten."

Normaal gesproken zou de organisatie nu al zijn begonnen met de voorbereidingen voor de Fjoertoer van volgend jaar. "Maar we kunnen op dit moment niemand de garantie geven dat de Fjoertoer volgend jaar wel door kan gaan", aldus Van der Zee. De organisatie wil het risico, ook vanuit financieel oogpunt, niet nemen.

Overnachtingsplek

Als de inschrijving wordt uitgesteld naar begin volgend jaar is daarnaast de kans groot dat veel accommodaties op Terschelling al bezet zijn door andere eilandgasten. Zonder overnachtingsplek is het niet mogelijk om deel te nemen aan de Fjoertoer, omdat er 's avonds geen boten meer terug gaan. Datzelfde probleem speelt als de wandeltocht naar de herfst wordt verplaatst.

"Waarschijnlijk zijn alle deelnemers net zo teleurgesteld als wij", zegt Van der Zee. De organisatie heeft inmiddels al een nieuwe datum vastgesteld: 26 maart 2022.