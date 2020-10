Nieuwe opleiding in Sneek moet personeeltekort transportsector verhelpen

De eerste groep leerlingen is dinsdag begonnen met de opleiding 'ToLo'. Deze is ontstaan uit een samenwerking tussen ROC Friese Poort Hoekstra Transport en andere partijen, onder andere een autorijschool in Balk en de gemeente Súdwest-Fryslân.

De Friese Poort begint met mbo-2, maar daar blijft het niet bij. Het is de bedoeling de komende jaren verder uit te breiden. Want er zijn nog veel openstaande banen in de transportwereld, bijvoorbeeld voor planner, teamleider of chauffeur.