Zorgorganisatie opent adviesmeldpunt voor persoonlijke coronaverhalen

Het is dinsdag landelijke coronaherdenkingsdag, bedoeld om stil te staan bij mensen die als gevolg van het coronavirus overleden zijn.

Depressief

"Iedereen heeft natuurlijk te maken met corona in zijn leven. De een wordt daar harder door geraakt dan de ander", vertelt Nynke Wilbrink van Zorgbelang Fryslân. Sommige mensen zijn een naaste verloren of hun baan kwijtgeraakt als gevolg van corona, waardoor ze zich eenzaam of depressief voelen. "We zijn druk bezig met kijken naar hoe we het aantal besmettingen omlaag kunnen brengen, maar het is ook heel belangrijk om het met elkaar te hebben over de impact van het virus op mensen hun leven."

Verhalen ook bedoeld voor beleid

Zorgbelang heeft daarom het adviespunt opengesteld. "Dat is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00", zegt Wilbrink . Mensen kunnen bellen met 085 -48 32 432. Medewerkers bieden daar een luisterend oor. Daarnaast verzamelen ze de verhalen van de bellers en brengen ze de impact die corona heeft op het dagelijkse leven in tijdens de provinciale overleggen over coronamaatregels.

Spreek mensen aan

Wilbrink roept mensen op om goed op elkaar te letten. "Spreek die buurman aan van wie je weet dat hij veel alleen zit. Denk met elkaar mee. Mensen die de behoefte hebben om met een ander erover te praten kunnen dat met ons delen."