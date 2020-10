Omrop Tip: Extra sportuitzending op de radio met voetbal en darts

Harkemase Boys krijgt om 20.00 uur bezoek fan Flevo Boys, dat een klasse lager speelt. Kenners zien Harkemase Boys als grote favoriet. VV Buitenpost zal het wat lastiger krijgen, zij spelen om 20.00 uur thuis tegen Capelle, dat op hetzelfde niveau speelt.

Wij zijn er bij op beide Friese velden, we zitten in Helmond voor het duel van Cambuur en we houden in de gaten hoe darter Danny Noppert het er vanaf brengt in de eerste ronde van de World Grand Prix. Dat is één van de grotere toernooien in het dartcircuit.