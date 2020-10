Welk huis verdient de titel 'Duurzaamste Huis van Fryslân'?

Huiseigenaren zijn vaak jarenlang bezig geweest met het energiezuinig maken van hun huis. De twaalf Friese huiseigenaren laten zien hoe zij het hebben aangepakt en hoe hun huis eruit ziet. Het huis met de meeste stemmen wint de publieksprijs van het Duurzaamste Huis van Fryslân.

De stemronde is onderdeel van de verkiezing van het Duurzaamste Huis van Nederland. De Nationale Duurzame Huizen Route organiseert deze verkiezing in samenwerking met onder meer provincie Fryslân om huiseigenaren de waardering te geven voor hun inspanningen. "Belangrijkste eis is dat je energieverbruik onder het landelijk gemiddelde ligt", zegt Carina den Otter van de Nationale Duurzame Huizenroute.

Mensen inspireren

Doel van de wedstrijd is ook om mensen te inspireren om zelf in te zetten op duurzaam wonen. "Het is een mooie manier om het onder de aandacht van een breed publiek te brengen, zodat veel mensen verhalen over duurzaam wonen horen en zelf ideeën krijgen wat er allemaal mogelijk is."

De provinciewinnaar neemt het van 10 tot 17 november op tegen de winnaars uit de provincies Drenthe, Gelderland en Zeeland. Naast de publieksverkiezing vindt er ook een landelijke juryverkiezing plaats.